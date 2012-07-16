Создать дизайн сайта по примеру

Нужно создать дизайн сайта....

Я за 20 минут в фотошопе набросал приблезительно что хочу.... ну а естественно нужно сделать это всё грамотно и красиво, так как я далеко не дизайнер...

Во вложении два файла. 1. гаммацветов.jpg - говорит сам за себя... такая гамма цветов должна быть.

2. пример.jpg - это то что я побыстрому слепил, это то что я хочу что бы было, только поумному...