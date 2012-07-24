Здравствуйте! Нужно изменить шаблон сайта. Хочу видеть в черно-белом стиле, рисованный. Нужно изменить существующий шаблон . изменить цвет, шапку cms кандидат
Приватно для Климов Дмитрий (001art)
Минималистичный дизайн интерне-магазина.
Фон белый.
Основные цвета зеленый, серый.
Детальное тз отдельным письмом.
Выбранный исполнитель
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