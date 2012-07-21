Здравствуйте! Нужно изменить шаблон сайта. Хочу видеть в черно-белом стиле, рисованный. Нужно изменить существующий шаблон . изменить цвет, шапку cms кандидат
Изменить блоки на главной
Переформулирую предыдущее задание.
Есть сайт: www.mir-igrushki.ru
работает на WebAsyst shop script.
На главной странице нужно изменить информационные блоки. вместо блоков "Новые поступления" и "Популярные товары".Нужно сделать 1 блок в виде списка брендов. Каждому бренду можно написать краткий текст, загрузить картинку и поставить ссылку на раздел каталога.
В качестве примера можно рассматриватьглавную страницу сайта http://www.loopoo.de/
Будет пока 5 больших картин наших основных брендов в следующем порядке:
∙ Haba http://www.haba.de/haba/home.htm
∙ Goki http://www.goki.eu/cms/
∙ Selecta http://www.selecta-spielzeug.de/index.php/selecta_...
∙ Heimess http://www.goki.eu/cms/
∙ Grimm’s. http://www.grimms.eu/en/
Для вдохновения даю ссылки на первоисточники. Goki и Heimess входят в один торговый дом Gollnest &Kiesel, поэтому для них один сайт.
Тексты я напишу.
Нужны картинки-коллажи, желательно не просто стянутые из интернета, и перекроить все это дело, чтоб ровно и красиво было.
Выбранный исполнитель
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