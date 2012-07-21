Изменить блоки на главной

Переформулирую предыдущее задание.

Есть сайт: www.mir-igrushki.ru

работает на WebAsyst shop script.

На главной странице нужно изменить информационные блоки. вместо блоков "Новые поступления" и "Популярные товары".Нужно сделать 1 блок в виде списка брендов. Каждому бренду можно написать краткий текст, загрузить картинку и поставить ссылку на раздел каталога.

В качестве примера можно рассматриватьглавную страницу сайта http://www.loopoo.de/

Будет пока 5 больших картин наших основных брендов в следующем порядке:

∙ Haba http://www.haba.de/haba/home.htm

∙ Goki http://www.goki.eu/cms/

∙ Selecta http://www.selecta-spielzeug.de/index.php/selecta_...

∙ Heimess http://www.goki.eu/cms/

∙ Grimm’s. http://www.grimms.eu/en/

Для вдохновения даю ссылки на первоисточники. Goki и Heimess входят в один торговый дом Gollnest &Kiesel, поэтому для них один сайт.

Тексты я напишу.

Нужны картинки-коллажи, желательно не просто стянутые из интернета, и перекроить все это дело, чтоб ровно и красиво было.