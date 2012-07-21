Изменить блоки на главной

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки148 просмотров

Переформулирую предыдущее задание.

Есть сайт: www.mir-igrushki.ru

работает на WebAsyst shop script.

На главной странице нужно изменить информационные блоки. вместо блоков "Новые поступления" и "Популярные товары".Нужно сделать 1 блок в виде списка брендов. Каждому бренду можно написать краткий текст, загрузить картинку и поставить ссылку на раздел каталога.

В качестве примера можно рассматриватьглавную страницу сайта http://www.loopoo.de/

Будет пока 5 больших картин наших основных брендов в следующем порядке:

∙ Haba http://www.haba.de/haba/home.htm

∙ Goki http://www.goki.eu/cms/

∙ Selecta http://www.selecta-spielzeug.de/index.php/selecta_...

∙ Heimess http://www.goki.eu/cms/

∙ Grimm’s. http://www.grimms.eu/en/

Для вдохновения даю ссылки на первоисточники. Goki и Heimess входят в один торговый дом Gollnest &Kiesel, поэтому для них один сайт.

Тексты я напишу.

Нужны картинки-коллажи, желательно не просто стянутые из интернета, и перекроить все это дело, чтоб ровно и красиво было.

Webasyst
13 лет назад
Ganokhin
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Отличная работа. Давид работал быстрее нас. Обязательно продолжу сотрудничество. Благо, дел на сайтах полно.
Генадий правильно поставил задачу. Проект был выполнен в сроки!

Заявки фрилансеров

bromedia
Давид 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужно изменить дизайн сайта.

    Здравствуйте! Нужно изменить шаблон сайта. Хочу видеть в черно-белом стиле, рисованный. Нужно изменить существующий шаблон . изменить цвет, шапку cms кандидат

    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сменить дизайн сайта

    $120

    Здравствуйте, нужно изменить дизайн сайта pompey-fanstore.com. Движок вебасист. Сам дизайн уже готовый, интересует только установка на сайт. ICQ 285015274. Желательно отвечать сразу в ICQ. Работаю без предоплаты. Обязательные требования: 1. Достаточный опыт работы ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    Всем привет, есть сайт http://dominomebel.ru В общем там куча ошибок и мне не нравится как он выглядит. Фактически мне нужен сайт "под ключ", только в него нужно будет скопировать весь материал с того сайта. ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать 2 редизайна

    есть сайт dom-modi.by тематика одежда. в дизайне устраивает абсолютно все. Но нужно сделать небольшие изменения чтобы выразить тематику спорт и все для дома желательно чтобы дизайнер был ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен Landing Page

    $500

    Нужно срочно нарисовать хороший лендинг. За подробностями обращайтесь в скайп или ICQ.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайт хостинг компании

    Приветствую. Нужно нарисовать дизайн хостинг-компании. Компания занимается предоставлением услуг хостинга для adult сайтов (сайтов для взрослых, эротического содержания). Нужен дизайн в подобной стилистике, совместить в дизайне эротику с компьютерами. ...

    Дизайн сайтов28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Яркий дизайн Новогоднего сайта

    $250

    Для сервиса Письма, Подарки от Деда Мороза нужен стильный, яркий, красивый дизайн! Господа фрилансеры, жду ваши портфели и примерную оценку стоимости работ. (Главная + примерно 10 внутренних страниц).

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Компекс отдыха: редизайн + новый логотип

    $120

    Требуется редизайн сайта http://edem.kiev.ua/. 1. Необходимо освежить существующий дизайн - заменить фон, при этом, расположение блоков оставить как есть. Возможно, что-то нарисовать красивое. В общем, делайте всё, что считаете нужным, не меняя структуру ...

    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад