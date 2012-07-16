Дизайн главной и внутренней страницы сайта

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок2731 просмотр
#1$300

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс

на разработку дизайна для главной и внутренней страницы сайта

швейной фабрики.

Подробное ТЗ во вложении и по ссылке:

http://www.license-soft.ru/tmp/tz-weblancer.doc

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

kak_radyga
Анна 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
#1

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