Разработка веб-дизайна по заданиям

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт23 заявки192 просмотра

Разработка веб дизайна по заданиям:

Подготовка дизайн-макетов сайтов;

Проектирование интерфейсов для веб проектов;

Создание логотипов, баннеров;

Отрисовка всех графических элементов – иконок, меню, обработка иллюстраций и т.д.

Требования к квалификации:

Опыт работы web-дизайнером от 1-го года

Понимание юзабилити

Понимание HTML и CSS

Наличие ПОРТФОЛИО

CSSHTML
13 лет назад
lomb
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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