Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку дизайна для главной и внутренней страницы сайта швейной фабрики. Подробное ТЗ во вложении и по ссылке: http://www.license-soft.ru/tmp/tz-weblancer.doc ...
Дизайн сайта по продаже цифровой техники
Уважаемые веблансеры!
Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс
на разработку дизайна главной страницы сайта
по продаже цифровой техники.
Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:
http://www.license-soft.ru/tmp/tz-hitronic.doc
С уважением,
Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».
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