Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку дизайна для главной и внутренней страницы сайта швейной фабрики. Подробное ТЗ во вложении и по ссылке: http://www.license-soft.ru/tmp/tz-weblancer.doc ...
Сайт сети виномаркетов
Нужен новый европейский интересный креативный дизайн
Заявки фрилансеров
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