Дизайн и вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт28 заявок221 просмотр

Необходимо нарисовать и сверстать сайт информационного характера. Сразу предупреждаю что только дизайн или только вёрстка не интересует!

Разных типов страниц будет около пяти. Графические оформления по типу красивого фона, переливающихся логотипов и тп вообще не интересуют. Вообще, имея небольшое представление о web разработке, могу предположить что задача будет больше похожа на сборку html шаблона с парой дорисовок таких как лого или кнопки.

Кого заинтересовал заказ – жду от вас примеры ваших работ.

HTML
13 лет назад
mrericcartman
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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