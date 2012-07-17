Дизайн и вёрстка сайта

Необходимо нарисовать и сверстать сайт информационного характера. Сразу предупреждаю что только дизайн или только вёрстка не интересует!

Разных типов страниц будет около пяти. Графические оформления по типу красивого фона, переливающихся логотипов и тп вообще не интересуют. Вообще, имея небольшое представление о web разработке, могу предположить что задача будет больше похожа на сборку html шаблона с парой дорисовок таких как лого или кнопки.

Кого заинтересовал заказ – жду от вас примеры ваших работ.