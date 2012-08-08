Дизайн интернет-магазина по продаже техники Apple

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок2154 просмотра
#1$200

Уважаемые веблансеры!

Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс

на разработку дизайна главной страницы интернет-магазина

по продаже техники Apple.

Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке:

http://www.license-soft.ru/tmp/tz-appsite.doc

С уважением,

Отдел разработчиков ООО «ЭкоСофт».

13 лет назад
EcoSoft
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Победитель конкурса

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#1
Очень удачное позиционирование (выделение) товаров на странице и расположение модуля корзины товаров. Можно было бы ещё доработать блок справа и верхнее меню (о компании), однако, в целом работа заслуживает оценки 10 баллов! Так держать, Виталий!
Победил в конкурсе, оплата сделана без задержек. Рекомендую как хорошего заказчика!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
13 лет назад
#1

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