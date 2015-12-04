Сайт по продаже билетов на новогодние елки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок316 просмотров

Нужен дизайн пока только главной страницы для сайта театрального агентства, продающего билеты на новогодние елки.

Заходя на сайт, посетитель должен погружаться в новогоднее настроение, оно моментом должно ему передаваться. Посетитель сразу же должен ощущать Новый Год и хотеть купить билет на Новогоднее представление своему ребенку! Часто дети сами просматривают сайт, а потом звонят и на своем ломаном языке пытаются заказать билеты. Поэтому дизайн должен быть приятным и интересным для маленького ребенка.

Дизайн должен быть новогодним, уютным, приятным, погружающим в новогоднее настроение и передающий ощущение нового года, интересным и привлекательным детям.

Возможно, стоит использовать следующие элементы в дизайне: дед мороз за оленьей упряжкой, мишура, наряженная елка, шарики, игрушки елочные, подарки, снежинки, снег, мульт-героев (ну, погоди, спанч боб, винни-пух и др. веселых).

13 лет назад
DenisD
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$50
3 дня
Все хорошо. Спасибо!
Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

E-Cat
36 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад

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