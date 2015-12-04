Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку дизайна главной страницы интернет-магазина по продаже техники Apple. Подробное техническое задание находится во вложении или по ссылке: ...
Сайт по продаже билетов на новогодние елки
Нужен дизайн пока только главной страницы для сайта театрального агентства, продающего билеты на новогодние елки.
Заходя на сайт, посетитель должен погружаться в новогоднее настроение, оно моментом должно ему передаваться. Посетитель сразу же должен ощущать Новый Год и хотеть купить билет на Новогоднее представление своему ребенку! Часто дети сами просматривают сайт, а потом звонят и на своем ломаном языке пытаются заказать билеты. Поэтому дизайн должен быть приятным и интересным для маленького ребенка.
Дизайн должен быть новогодним, уютным, приятным, погружающим в новогоднее настроение и передающий ощущение нового года, интересным и привлекательным детям.
Возможно, стоит использовать следующие элементы в дизайне: дед мороз за оленьей упряжкой, мишура, наряженная елка, шарики, игрушки елочные, подарки, снежинки, снег, мульт-героев (ну, погоди, спанч боб, винни-пух и др. веселых).
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