Доработка дизайна

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Завершен16 заявок157 просмотров

Переработать дизайн главной страницы + разработать лого

13 лет назад
Nalivaiko
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$70
2 дня
Понравилось работать с Алексеем. Сделал работу быстро, и за приемлемые деньги.
Отличный заказчик четкое тз, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Gti
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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