Нужен дизайн пока только главной страницы для сайта театрального агентства, продающего билеты на новогодние елки. Заходя на сайт, посетитель должен погружаться в новогоднее настроение, оно моментом должно ему передаваться. Посетитель сразу же ...
Дизайн пары внутренних страниц.
есть задачи на отрисовку пары внутренних страниц для проекта.
работы немного, одну страницу отрисовать вторую доработать. макет в psd есть .
детальное тз исполнителям.
оставляйте контакты.
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