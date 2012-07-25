Веб-дизайн.

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок193 просмотра

Нужно создать современный, удобный дизайн 3-х страниц для сайта организации.

Подробности при общении.

13 лет назад
Web-Direktor
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа исполнена качественно и в срок. Как всегда. Спасибо!
C Дмитрием очень приятно работать. Корректен в общении, четко ставит задачи, вовремя оплачивает. Всем рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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