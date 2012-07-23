Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету. Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы. Рассмотрю в течение двух дней. ...
Сайт магазина спортивного питания
Здравствуйте, нужно сделать дизайн для интернет магазина спорт.питания.
Нужен красивый, стильный,современный, и понятный дизайн.
Товара не много, где то 38наименований. Поэтому сайт должен брать красотой и удобством а не большим выбором.
Меня интересуют цены и сроки, ПОЖАЛУЙСТА не пишите ваши шаблонные ответы на каждый конкурс, сразу буду удалять и ставить "-", так как это не серьезно.
Уложиться хотим до 10к. Бюджет очень поджимает
Вот этот сайт надо переделать: kingprotein.ru/
Выбранный исполнитель
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