Сайт магазина спортивного питания

Здравствуйте, нужно сделать дизайн для интернет магазина спорт.питания.

Нужен красивый, стильный,современный, и понятный дизайн.

Товара не много, где то 38наименований. Поэтому сайт должен брать красотой и удобством а не большим выбором.

Меня интересуют цены и сроки, ПОЖАЛУЙСТА не пишите ваши шаблонные ответы на каждый конкурс, сразу буду удалять и ставить "-", так как это не серьезно.

Уложиться хотим до 10к. Бюджет очень поджимает

Вот этот сайт надо переделать: kingprotein.ru/