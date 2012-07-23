Сайт магазина спортивного питания

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок168 просмотров

Здравствуйте, нужно сделать дизайн для интернет магазина спорт.питания.

Нужен красивый, стильный,современный, и понятный дизайн.

Товара не много, где то 38наименований. Поэтому сайт должен брать красотой и удобством а не большим выбором.

Меня интересуют цены и сроки, ПОЖАЛУЙСТА не пишите ваши шаблонные ответы на каждый конкурс, сразу буду удалять и ставить "-", так как это не серьезно.

Уложиться хотим до 10к. Бюджет очень поджимает

Вот этот сайт надо переделать: kingprotein.ru/

13 лет назад
slonman
Андрей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
6 дней
Отлично выполнил работу.В сроки уложились, в бюджет тоже! Всем рекомендую данного дизайнера!
Отличнй парень! Единомышленник! Сотрудничеством полностью доволен, проект был очень интересный!

Заявки фрилансеров

akelita
Андрей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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