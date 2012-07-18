Нужно сделать дизайн 6-ти страниц сайта по инфобизнесу. Дизайн главной главной страницы уже есть, исходники предоставлю. Дизайна немного, нужно сделать вид боковых блоков отображения баннеров, стили для текста, заголовков, списков, абзацев, форм ввода комментариев. для ...
Нужен дизайн для сайта "Как открыть магазин"
Добрый день.
Мне нужен дизайн главной страницы, страницы раздела с перечислением новостей, страницу статьи, страницу пользователя. Это стандартное перечисление страниц для сайтов расположенных на CSM DLE(например, http://tchest.org).
Тематика "Как открыть свое дело".
На мой взгляд нужно использовать зеленый, синий цвет, какие еще это на ваше усмотрение. Расположение блоков рекламы желательно сделать вверху и слева, пример на http://gyazo.com/f09eb9c6f1073969141c98cda39cf79f
Название сайта Стартбизнеса.
Желательно сработаться без предоплаты.
Мои отзывы говорят сами за себя, когда с кем то начинаю работать, то обязательно делаю оплату в полном объеме без задержек.
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