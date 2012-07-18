Нужен дизайн для сайта "Как открыть магазин"

Добрый день.

Мне нужен дизайн главной страницы, страницы раздела с перечислением новостей, страницу статьи, страницу пользователя. Это стандартное перечисление страниц для сайтов расположенных на CSM DLE(например, http://tchest.org).

Тематика "Как открыть свое дело".

На мой взгляд нужно использовать зеленый, синий цвет, какие еще это на ваше усмотрение. Расположение блоков рекламы желательно сделать вверху и слева, пример на http://gyazo.com/f09eb9c6f1073969141c98cda39cf79f

Название сайта Стартбизнеса.

Желательно сработаться без предоплаты.

Мои отзывы говорят сами за себя, когда с кем то начинаю работать, то обязательно делаю оплату в полном объеме без задержек.