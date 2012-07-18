Добрый день. Мне нужен дизайн главной страницы, страницы раздела с перечислением новостей, страницу статьи, страницу пользователя. Это стандартное перечисление страниц для сайтов расположенных на CSM DLE(например, http://tchest.org). Тематика "Как открыть свое дело". ...
Переделка существующего сайта
Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету.
Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы.
Рассмотрю в течение двух дней.
Вы видели мой сайт, хотелось бы точно определиться по вопросу вашей реальной возможности его переделки.
Необходимо произвести переделку существующего сайта www.rolls.com.ua
Убрать информацию о товарах не нужных направлений и добавить недостающие товары с сайта www.rolls-grop.prom.ua
Залить обновленный сайт на хостинг www.rolls.com.ua
На сайте должна быть система администрирования (быстрого добавления товаров и другой информации).
Ссылок на автора не предусмотрено.
Главная страница сайта должна быть строгой, лаконичной и простой в понимании, посетителя.
На ней размещаем логотип с переливом, слоган - Благородные материалы, для тех, кто строит на века!, название компании, авторское право 2010-2012.
Основное поле страницы должны занимать шесть больших кнопок с названием наших торговых направлений и картинкой материала с которым ассоциируется данное направление. Кликнув по этим кнопкам, посетитель сразу попадает в раздел со всей продукцией данного направления.
(кнопка при нажатии, должна как-то стильно и красиво реагировать, к примеру колебаться после нажатия, как будто под ней пружина)
Направления:
1. Металл для фальцевых кровель.
2. Долговечный утеплитель для капитального строительства.
3. Системы водоотведения, канализации и очистки сточных вод.
4. Регулируемые опоры для террас и фонтанов
5. Кровельные и озерные мембраны
6. О нас
Для того, чтобы было легче выбрать исполнителя данного проекта, желающие могут сбросить свои наброски.
Заявки фрилансеров
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