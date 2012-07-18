Переделка существующего сайта

Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету.

Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы.

Рассмотрю в течение двух дней.

Вы видели мой сайт, хотелось бы точно определиться по вопросу вашей реальной возможности его переделки.

Необходимо произвести переделку существующего сайта www.rolls.com.ua

Убрать информацию о товарах не нужных направлений и добавить недостающие товары с сайта www.rolls-grop.prom.ua

Залить обновленный сайт на хостинг www.rolls.com.ua

На сайте должна быть система администрирования (быстрого добавления товаров и другой информации).

Ссылок на автора не предусмотрено.

Главная страница сайта должна быть строгой, лаконичной и простой в понимании, посетителя.

На ней размещаем логотип с переливом, слоган - Благородные материалы, для тех, кто строит на века!, название компании, авторское право 2010-2012.

Основное поле страницы должны занимать шесть больших кнопок с названием наших торговых направлений и картинкой материала с которым ассоциируется данное направление. Кликнув по этим кнопкам, посетитель сразу попадает в раздел со всей продукцией данного направления.

(кнопка при нажатии, должна как-то стильно и красиво реагировать, к примеру колебаться после нажатия, как будто под ней пружина)

Направления:

1. Металл для фальцевых кровель.

2. Долговечный утеплитель для капитального строительства.

3. Системы водоотведения, канализации и очистки сточных вод.

4. Регулируемые опоры для террас и фонтанов

5. Кровельные и озерные мембраны

6. О нас

Для того, чтобы было легче выбрать исполнителя данного проекта, желающие могут сбросить свои наброски.