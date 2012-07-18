Приватный проект для Swede

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка96 просмотров

Артем, нужна твоя дизайнерская помощь :)

13 лет назад
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$400
5 дней
Спасибо Артему за прекрасно сделанную работу! Как всегда все качественно, в срок. Буду обращаться еще. Рекомендую как хорошего дизайнера
Очень приятно работать с Дмитрием: удобные ТЗ, грамотные требования, очень воспитанный и приятный в общении заказчик +оплата без задержек. Выполнили очередной проект, - доволен сотрудничеством. Рекомендую!

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swede
Артем 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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