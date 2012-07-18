Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету. Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы. Рассмотрю в течение двух дней. ...
Требуется дизайн для запуска инфопродукта
Требуется дизайн в одном стиле упаковки инфопродукта,
главной страницы продающего сайта и меню самого видеокурса.
Подробности и образцы того что нужно в приложении.
Моя электронка: [email protected]
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