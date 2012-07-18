Требуется дизайн для запуска инфопродукта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок115 просмотров

Требуется дизайн в одном стиле упаковки инфопродукта,

главной страницы продающего сайта и меню самого видеокурса.

Подробности и образцы того что нужно в приложении.

Моя электронка: [email protected]

13 лет назад
webstudia43
Геннадий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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