Переделать текстовый gif-баннер

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Завершен11 заявок152 просмотра

Необходимо два кадра:

1. Автосервис начал работать по выходным дням

2. с 9-00 до 19-00

Первый кадр появляется сверху, задерживается, далее второй кадр смещает его в права.

Время работы должно быть крупным шрифтом.

13 лет назад
Dremss
50 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$5
1 день
Очень быстро и качественно а что еще нужно заказчику
Четкие пожелания. Быстрая оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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