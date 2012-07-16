Добрый день. Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, ...
Переделать текстовый gif-баннер
Необходимо два кадра:
1. Автосервис начал работать по выходным дням
2. с 9-00 до 19-00
Первый кадр появляется сверху, задерживается, далее второй кадр смещает его в права.
Время работы должно быть крупным шрифтом.
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