Баннер JPEG для интернет-магазина

Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта.

Мы вышлем Вам шаблон и обговорим все условия работы. Если нам понравиться Ваше творение, то периодически будем обращаться с подобными просьбами=)!