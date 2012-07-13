Компания "АЛПА Технолоджи"

Компания "АЛПА-Технолоджи" была основана людьми, имеющими многолетний опыт работы как на российском, так и на зарубежном рынке систем безопасности. За это время были построены отличные взаимоотношения с ведущими российскими и мировыми производителями и поставщиками оборудования для технических систем безопасности. А также приобретён опыт общения с клиентами и понимание всех технических процессов построения комплексных систем безопасности. За годы работы мы заработали репутацию надежного и стабильного партнера. Сегодня "Компания АЛПА-Технолоджи" это: оптово-розничный торговый дом, интернет-магазин, монтажный отдел, отдел проектов, отдел сервиса и ремонта. Сегодня мы занимаем значительное место на рынке систем безопасности.