Привет всем программистам! Дело в том, что наш интернет-магазин последнее время часто взламывают. Мы кое-как, в меру своих знаний, устраняем все вредоносные коды, дорвеи и прочую ерунду. После меняем пароли от FTP и админки, но ...
Компания "АЛПА-Технолоджи" была основана людьми, имеющими многолетний опыт работы как на российском, так и на зарубежном рынке систем безопасности. За это время были построены отличные взаимоотношения с ведущими российскими и мировыми производителями и поставщиками оборудования для технических систем безопасности. А также приобретён опыт общения с клиентами и понимание всех технических процессов построения комплексных систем безопасности. За годы работы мы заработали репутацию надежного и стабильного партнера. Сегодня "Компания АЛПА-Технолоджи" это: оптово-розничный торговый дом, интернет-магазин, монтажный отдел, отдел проектов, отдел сервиса и ремонта. Сегодня мы занимаем значительное место на рынке систем безопасности.
- Прочее3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим все условия ...Баннеры28 заявокЗакрыт11 лет назад
Нашему интернет-магазину необходимо создать динамичный баннер на главную страницу в стилистике и цветовой гамме сайта. Если Ваша работа нам понравиться, то периодически будем обращаться с подобными просьбами. Оплату и подробности работы обговорим с заинтересовавшимися веб-дизайнерами.Баннеры21 заявкаЗакрыт11 лет назад
ЗАДАЧА: Нам нужно сделать баннер на главной странице интернет-магазина (движок Joomla 1.5) и связать его с CMS. Картинки делать не надо, только кодовую часть! ПОДРОБНОСТИ: На главной странице сайта есть логотип, который состоит из двух частей - ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад