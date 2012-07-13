alpatech

Тимур alpatech

 
37 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Компания "АЛПА Технолоджи"

Компания "АЛПА-Технолоджи" была основана людьми, имеющими многолетний опыт работы как на российском, так и на зарубежном рынке систем безопасности. За это время были построены отличные взаимоотношения с ведущими российскими и мировыми производителями и поставщиками оборудования для технических систем безопасности. А также приобретён опыт общения с клиентами и понимание всех технических процессов построения комплексных систем безопасности. За годы работы мы заработали репутацию надежного и стабильного партнера. Сегодня "Компания АЛПА-Технолоджи" это: оптово-розничный торговый дом, интернет-магазин, монтажный отдел, отдел проектов, отдел сервиса и ремонта. Сегодня мы занимаем значительное место на рынке систем безопасности.

  • Безопасность сайта

    Привет всем программистам! Дело в том, что наш интернет-магазин последнее время часто взламывают. Мы кое-как, в меру своих знаний, устраняем все вредоносные коды, дорвеи и прочую ерунду. После меняем пароли от FTP и админки, но ...

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Баннер JPEG для интернет-магазина

    Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим все условия ...

    Баннеры28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание баннера для интернет-магазина

    Нашему интернет-магазину необходимо создать динамичный баннер на главную страницу в стилистике и цветовой гамме сайта. Если Ваша работа нам понравиться, то периодически будем обращаться с подобными просьбами. Оплату и подробности работы обговорим с заинтересовавшимися веб-дизайнерами.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт баннера, привязка к CMS

    ЗАДАЧА: Нам нужно сделать баннер на главной странице интернет-магазина (движок Joomla 1.5) и связать его с CMS. Картинки делать не надо, только кодовую часть! ПОДРОБНОСТИ: На главной странице сайта есть логотип, который состоит из двух частей - ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад