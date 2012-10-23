Требуется анимировать кнопку, сама кнопка находиться тут http://denis.ffivictory.info/. "Запись на наше коммерческое предложение" а мерцать должна как тут http://pravdaffi.2x2forum.com/ кнопка "регистрация" вобщем все банально просто, ...
Нужно разработать три GIF-баннера
Добрый день!
Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики.
Баннеры нужны следующих размеров:
468x60
728x90
150x150
Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного баннера и два ресайза.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Баннеры17 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть шаблон: http://8theme.com/site_demo#blanco Нужно изготовить баннеры для главной страницы. 4шт- 960*400(в слайдер) , 2 шт- 471*174 Тематика- часыЗавершен13 лет назад
Привет всем дизайнерам! Нам нужно сделать один баннер для интернет магазина. Баннер должен быть статическим (в формате jpeg), размером 996*253 пикселя, выдержанным в стилистике и цветовой гамме сайта. Мы вышлем Вам шаблон и обговорим ...Баннеры28 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Переделка 2-х баннеров, сделать их более стильными и приятными, в соотвествии с цветовой гаммой сайта http://www.teplodar.in.ua, первоначальные версии баннеров во вложенииЗавершен13 лет назад
Необходимо два кадра: 1. Автосервис начал работать по выходным дням 2. с 9-00 до 19-00 Первый кадр появляется сверху, задерживается, далее второй кадр смещает его в права. Время работы должно быть ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, ...Завершен13 лет назад
- $100
Нужно 7 флеш банеров повторяющихся 6 раз! Срочно! вот задание http://www.screenr.com/3RZ8 архив с данными: https://www.dropbox.com/s/tfxvgeqws2wogf0/baner.rar Мои контактные данные Форма обратной связи: http://webinfomarketing.ru/feedback/index.php Skype: frensdennis ...Баннеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задача: Создать картинку на главную страницу блога, размер 940&198 пикселей. Тема: Фондовый рынок, инвестиции, обучение биржевой торговле.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Для социальной сети нужно два баннера. 88X31. 468X60. Оплата после выполнения и принятия работы. Пишите детали в личные сообщения.Баннеры11 заявокЗакрыт13 лет назад
Разработать дизайн банера. Приблизительные варианты приложены.Баннеры14 заявокЗакрыт13 лет назад