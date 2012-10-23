Нужно разработать три GIF-баннера

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен38 заявок246 просмотров

Добрый день!

Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики.

Баннеры нужны следующих размеров:

468x60

728x90

150x150

Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного баннера и два ресайза.

13 лет назад
artemeo
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$150
10 дней
Владислав нарисовал баннеры на очень высоком уровне. Результатом доволен!
Отличный заказчик! Четкое тз и своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

rudnijvlad
Владислав 
42 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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