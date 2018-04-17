Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе

$25
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка161 просмотр
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Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе. Рисуноки на выходе должены быть точно такими же как на картинке, не похожие а именно как на картинке - PixelPerfect! Ширина линий, цвета градиентов - все должно совпадать! Размеры точные я предоставлю исполнителю. Результатом работы будет 3 psd файла с картинками высокого расширения на отдельном прозрачном слое. 

В предложении пожалуйста указывайте цену и сроки выполнения работы! Спасибо.

6 лет назад
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lemannkseniya
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$25
3 дня
Задание было выполнено на все 100%. Быстро и качественно! Буду рад продолжить с вами работать!
Отличный заказчик. Все четко, понятно и во время ) Спасибо большое вам!