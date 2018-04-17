Сделать баннер для группы в вк

Иллюстрации и РисункиЗавершен9 заявок249 просмотров
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Сделать баннер для группы в вк срочно, исходник есть! группа https://vk.com/familyparkfriends

6 лет назад
gorwnya
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
lev4yk
Лев 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
25 отзывов(-1)
6 лет назад
$10
1 день
Лев очень оперативно все сделал, качество отличное, мы очень довольны работой, всем рекомендую обращаться! Очень ответственный и профессиональный подход к делу.
Доволен сотрудничеством с Владимиром, чёткая задача и все материалы, быстрая оплата. Работали второй раз-тоже всё отлично, рекомендую!