Сделать баннер для группы в вк

Нужно отрисовать иконки по рисунку 6 шт. и сделать для каждого индивидуальную gif анимацию. Например: на первом рисунке дым из трубы, на втором колеса крутятся итд (информация будет подробная) Эти иконки будут вставлены на веб-сайт и при наведении будет ...