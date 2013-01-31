Дизайн сайта о кофе

Нужен качественный игровой дизайн для WordPress. + Так же нужна верстка ,если не умеете,то дизайн в хорошем качестве+графика Скайп: by_w1ll1
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для информационного сайта о кофе. Дизайн фиксированный, 1000 пикселей в ширину. Нужны две страницы - главная со списком статей и страница с подробной статьёй. Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле. Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример. Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта. Требования ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени суток! Требуется: 1) Редизайн главной страницы. 2) Изменить макет отдельного товара. 3) Нарисовать логотип. 4) Favicon Более подробная информация в тз. От вас цена и сроки.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Точнее, несколько элементов. Работы максимум на час. tk-bibi.ruЗавершен11 лет назад
Здравствуйте, нужен аватар и меню для группы вконтакте. Группа по продаже товаров. Нужно сделать простенькую аватарку, где будет изображен сам товар и определенный текст. Бюджет очень не большой, пример такой группы скину в личку.Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо сделать редизайн сайта, точнее доработать то что сделал заказчик. Заказчик немного знает фотошоп, накидал то что ему нравится. Уже есть структура, шапка и основные цвета сайта, нужно это все теперь покрасивей оформить.Завершен11 лет назад
Необходимо 5 различных шаблонов романтической тематики для одной страницы.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт11 лет назад
lskz.kz сделать подобный, только покрасивее оплата по факту и желательно недорого срок - 1 день чтобы показать предварительный макет название компании ТОО «Tranzit Express Service» логотип прилагаетсяДизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Времени доброго! Для долгосрочного сотрудничества ищется дизайнер. Главное требование - желание работать, зарабатывать и соблюдать строго сроки. Сразу оговорюсь: сроков вчера не бывает. 2-3 дня на дизайн главной страницы не такие уж жесткие рамки, но как ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад