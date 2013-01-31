Дизайн сайта о кофе

$100
Дизайн сайтовЗавершен33 заявки276 просмотров
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Уважаемые дизайнеры, нужен дизайн для информационного сайта о кофе. Дизайн фиксированный, 1000 пикселей в ширину. Нужны две страницы - главная со списком статей и страница с подробной статьёй. Подробное ТЗ скину выбранному исполнителю.

Дизайн сайта
11 лет назад
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
3 дня
И вновь полностью доволен сотрудничеством с Владимиром. Отличная и оперативная работа, рекомендую.
Очередной успешно завершенный проект. Максим составил четкое ТЗ, постоянно был на связи и произвел оплату без задержек. Рекомендую!