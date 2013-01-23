Сделать дизайн страниц сайта в журнальном стиле

Доброго времени суток! Требуется: 1) Редизайн главной страницы. 2) Изменить макет отдельного товара. 3) Нарисовать логотип. 4) Favicon Более подробная информация в тз. От вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле.
Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример.
Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта.
Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ.
Жду предложений по цене за одну страницу и срокам.
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