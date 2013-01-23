Сделать дизайн страниц сайта в журнальном стиле

Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле.

Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример.

Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта.

Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ.

Жду предложений по цене за одну страницу и срокам.