Сделать дизайн страниц сайта в журнальном стиле

Дизайн сайтовЗакрыт17 заявок196 просмотров
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Нужно сделать дизайн страниц сайта, обязательно в журнальном стиле.

Дизайнить необходимо страницы не полностью, а только их среднюю информационную часть с текстом и картинками. В приложении показан пример.

Страницы должны хорошо вписаться в стиль самого сайта.

Требования к исполнителю — обязательно портфолио со стильными примерами работ.

Жду предложений по цене за одну страницу и срокам.

11 лет назад
VladislavK
Владислав 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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