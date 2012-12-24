Дизайн сайтов
- Опыт более 11 лет
- Современный, адаптивный дизайн сайтов
- Профессиональный подход к каждому проекту
Тaкжe мoи paбoты мoжeтe пocмoтpeть здeсь:
Мои отзывы о работе можете посмотреть на бирже fl.ru
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Email: [email protected]
Skype: vital_aw
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Портфолио
- MEAMED138 просмотров
- Uriage121 просмотр
- Beauty salon129 просмотров
- MENTORMED123 просмотра
- Иконки для сайта Клиника Запад118 просмотров
- MENTORMED логотип76 просмотров
- Лaбoратория Движения логотип82 просмотра
- Клиника Запад92 просмотра
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
11 лет назад
Виталий отличный дизайнер, сделал работу на 10+. Ответственный исполнитель, всегда на связи. Оперативно вносил необходимые правки. Спасибо за работу! Будем сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, очень понравилось как написано ТЗ, все четко и ясно, оплата своевременно, а это самое главное) Рекомендую!
$10
10 баллов
11 лет назад
Виталий, спасибо вам большое за работу! Виталий все сделал красиво, быстро и учел все пожелания заказчика, нам все очень понравилось! )
Ответный отзыв
Приятно было поработать с Анастасией, хороший позитивный заказчик, понятное ТЗ, быстрая оплата.
$300
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа, качественно, быстро! Всё супер!
Ответный отзыв
Побольше бы таких заказчиков как Дмитрий, очень рад сотрудничеством.