webuniversal

Виталий webuniversal

 
36 летРоссия/Казань
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Дизайн сайтов

- Опыт более 11 лет

- Современный, адаптивный дизайн сайтов

- Профессиональный подход к каждому проекту

Тaкжe мoи paбoты мoжeтe пocмoтpeть здeсь:

Behance.net и Dribbble.com

Мои отзывы о работе можете посмотреть на бирже fl.ru

Работаю только предоплате 50%

Оплата: На карту сбербанк

Для связи:

Email: [email protected]

Skype: vital_aw

Дизайн сайта
Портфолио
Отзывы заказчиков
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Требуется дизайн сайта
Виталий отличный дизайнер, сделал работу на 10+. Ответственный исполнитель, всегда на связи. Оперативно вносил необходимые правки. Спасибо за работу! Будем сотрудничать.
Отличный заказчик, очень понравилось как написано ТЗ, все четко и ясно, оплата своевременно, а это самое главное) Рекомендую!
Ответный отзыв
anastasia-r
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать новое меню для сайта
Виталий, спасибо вам большое за работу! Виталий все сделал красиво, быстро и учел все пожелания заказчика, нам все очень понравилось! )
Приятно было поработать с Анастасией, хороший позитивный заказчик, понятное ТЗ, быстрая оплата.
Ответный отзыв
dichin
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Редизайн сайта на wordpress
Отличная работа, качественно, быстро! Всё супер!
Побольше бы таких заказчиков как Дмитрий, очень рад сотрудничеством.
Ответный отзыв