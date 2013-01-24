Нужен дизайн сайта по образцу

Нужен дизайн сайта про ремонт офисов.

За образец берем сайт remont-kvartir24.ru

Что меняем:

1. В шапке http://prntscr.com/q9qvw меняем фоновую картинку (надо вам найти), телефон ставим свой

2. Блок фотографий под шапкой http://prntscr.com/q9qzh ставим свой (фото я дам)

3. Частично меняем пункты вертикального и горизонтального меню (скажу что именно)

4. В целом по дизайну:

- цветовую гамму можно менять

- дизайн не должен быть сильно похож на remont-kvartir24.ru

- фон под текстом в основном блоке должен быть белый, по бокам можно белый или текстуру (не ту же, что remont-kvartir24.ru)

Оплата $100 или предлагайте свою цену.

Форма оплаты: вебмани, яд, киви.

Жду ваших предложений и вопросов по проекту.