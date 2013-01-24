Нужен дизайнер на постоянную работу

Нам очень часто нужны мелкие услуги дизайнера, готового оперативно выполнить мелкую работу, по разработке элементов на разные сайты.(если он же будет программистом который будет вносить все изменения на сайт будет еще лучше)

К примеру на странице товара http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/69-dver-s-kozhzamenitelem-vnutrennyaya-storona-dutaya

нужно сделать красивую кнопку "ОНЛАЙН ЗАКАЗ" и красивую подложку для цены (типа ценника) и чтобы это вписалось в существующий дизайн.

Хочу узнать сколько будет стоить сделать эти две иконки.

Внимание!

1.Просьба писать дизайнерам которые в рабочие дни постоянно в сети.

2.Которые не слишком заняты.

3.У которых нет вечных ЧП.