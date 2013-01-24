Нужен дизайнер на постоянную работу

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок231 просмотр
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Нам очень часто нужны мелкие услуги дизайнера, готового оперативно выполнить мелкую работу, по разработке элементов на разные сайты.(если он же будет программистом который будет вносить все изменения на сайт будет еще лучше)

К примеру на странице товара http://www.impulse-plus.ru/dveri-ekonom-klassa/69-dver-s-kozhzamenitelem-vnutrennyaya-storona-dutaya

нужно сделать красивую кнопку "ОНЛАЙН ЗАКАЗ" и красивую подложку для цены (типа ценника) и чтобы это вписалось в существующий дизайн.

Хочу узнать сколько будет стоить сделать эти две иконки.

Внимание!

1.Просьба писать дизайнерам которые в рабочие дни постоянно в сети.

2.Которые не слишком заняты.

3.У которых нет вечных ЧП.

11 лет назад
nikeseo
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
ernestos
38 летУзбекистан
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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