Дизайн 2-х страниц сайта института

Здравствуйте, нужно сделать красивый макет главной, категории, и внутренней страницы + лого. На все про все 100$. ТЗ по дизайну предоставлю исполнителю.. Но к примеру что мне нравится с дизайна: www.seonews.ru/ (дизайн фигня, но хорошо ...
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Отрисовать 2 стрраницы со стайдером: главная и внутренняя
Прикрепляю примерную схему как располагаются эллементы и логотип
Сайт должен быть выполнен в цветах логотипа
Отрисовать 5 слайдов с надписью на 5 курсов из меню
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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