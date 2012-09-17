Человек ! Очень признателен Дмитрию за проделанную работу ! Кратко обсудили проект, нарисовал-предложил-утвердили. Всё круто. Дима, спасибо за труд. Продолжаем совместно двигаться дальше ! Удачи, здоровья, творческого и денежного роста.