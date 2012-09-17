_Dizair_

Поломарчук Дмитрий _Dizair_

 
34 годаУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайнер иллюстратор. Качествено Оригинально Професионально !

Выполняю заказы:

-дизайн сайтов

-разработка фирменного стиля

-разработка лого

- интерфейсов

-баннера

-презентация

-иконки

-портреты

-иллюстрации рисунки

Вы не пожалеете сотрудничеству со мной!

Контакты:

Skype: dimarik_davin4i

mail: [email protected]

Дизайн сайта
Портфолио
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Отзывы заказчиков
maxifast
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн 2-х страниц сайта института
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MatveyTihomirov
Матвей 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Логотип
Человек ! Очень признателен Дмитрию за проделанную работу ! Кратко обсудили проект, нарисовал-предложил-утвердили. Всё круто. Дима, спасибо за труд. Продолжаем совместно двигаться дальше ! Удачи, здоровья, творческого и денежного роста.