Дизайнер иллюстратор. Качествено Оригинально Професионально !
Выполняю заказы:
-дизайн сайтов
-разработка фирменного стиля
-разработка лого
- интерфейсов
-баннера
-презентация
-иконки
-портреты
-иллюстрации рисунки
Вы не пожалеете сотрудничеству со мной!
Контакты:
Skype: dimarik_davin4i
mail: [email protected]
Портфолио
- Скетч 5 мин125 просмотров
- Сайт института космических нанотехнологий140 просмотров
- Сайт здоровье135 просмотров
- Online TV128 просмотров
- Живопись113 просмотров
- Живопись109 просмотров
- Живопись100 просмотров
- Живопись106 просмотров
- Живопись111 просмотров
- Прямо в рай)135 просмотров
- Иконки103 просмотра
- Деточка119 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Человек ! Очень признателен Дмитрию за проделанную работу ! Кратко обсудили проект, нарисовал-предложил-утвердили. Всё круто. Дима, спасибо за труд. Продолжаем совместно двигаться дальше ! Удачи, здоровья, творческого и денежного роста.