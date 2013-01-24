Дизайн сайта о строительных компаниях

# 1 — $ 400

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Название сайта: рейтингстрой.рф

Целевая аудитория: люди старше 30 лет, ищущие компанию для постройки частного дома.

Требуется сделать дизайн главной страницы. Схематичный макет в приложении.

Цветовая гамма, наличие графического логотипа или текстового (просто надпись «рейтингстрой»), и т.д. — на ваше усмотрение.

При желании вы можете поменять схемму расположения блоков, главное, чтобы суть осталась прежней.

Приветствуется добавление новых инфоблоков (как например, «новые проекты» на главной), ну это для людей, действительно глубоко анализирующих задание.

Бюджет: 400$ за главную.

100$ за внутренние (13 страниц, довольно однотипных. Однако выигравший конкурс вправе отказаться от разработки внутряков).

Господа, хочется увидеть: Свежий, интересный дизайн, с вниманием к деталям. Не ленитесь вставлять на место, где должны быть баннеры — разные тематические баннеры, ну и на место, где должны быть дома — разные дома. Это прибавит вашей работе веса и будет более похоже на готовый дизайн.

Жду ваших работ.