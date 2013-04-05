Дизайн внутренней страницы

НОВОЕ ТЗ. Добрый день! Есть сайт: центрбань.рф, он одностраничный. Надо сделать в стиле: marketflo.ru Название проекта, цена, кв.м - должны быть большими и на видном месте. Размер картинок бань не трогать. Раздел Поиск тоже надо улучшить, особенно бегунки.