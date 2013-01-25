Редизайн и добавление элементов в флеш-сайт

Что требуется:

- в правом верхнем углу расположена кнопка отключения музыки. Нужно добавить функцию регулировки громкости

- по умолчанию у вас должна была открыться первая фото сессия - голливудский гламур, нужно сделать так чтобы при открытии каждой фото сессии играла определенная музыка, при чем тихо, не очень громко

- если пролистаете первую фото сессию влево, то увидите копирайты стилиста и фотографа, но нужно у каждой фото сессии где-нибудь разместить эти копирайты, вне зависимости от самой фото сессии, чтобы они были постоянно видны

- категории фото сессий. Например, категория photography - нужно чтобы были видны только ее подкатегории при выборе самой категории (сейчас выбор главных категорий недоступен), а все остальные категории оставались без подкатегорий. Другими словами всегда должна быть открыта одна категория с подкатегориями.

- и еще нужно добавить одну категорию с подкатегориям помимо трех существующих

- очень важно: сделать доступ к изменению названий категорий через открытие файла блокнотом (сейчас это есть, но доступны только изменения названий, а хочется еще функцию добавления их таким образом)

- далее страница обо мне или в англ версии biography: также нужно сделать доступ к изменению контента через открытие файла блокнотом.

- далее страница контакты: также сделать такой же доступ

- и в футере, где написано сделать такой же доступ

- приукрасить страницу заставки, где выбирают язык, слишком она простая в плане дизайне и motion

- еще один очень важный пункт, это предложения исполнителя, что можно добавить по motion или еще-что, чтобы сделать сайт красивее.

Все изменения должны вноситься, не изменяя основной стилистика сайта.

Все исходники имеются.