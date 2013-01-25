Приветствую господа!

Необходимо постоянно рисовать дизайны сайтов.

Цена за готовый макет (главная/категория/внутрянка) - не более 70$

Заявки кидайте ниже или в пм. Предпочтение тем у кого хорошее портфолио и отзывы + цена.

Отписывайте сразу сроки и ориентировочные сроки исполнения.

ТЗ вышлю кандидатам.

Предоплаты нет. Платим или по факту или через безопасную сделку.