Дизайнер Joomla на постоянку

$2500
Дизайн сайтовЗакрыт15 заявок275 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
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Добрый день! Нужен исполнитель, знающий что такое дизайн (во всех смыслах), представляющий, что такое HTML и FTP.

Как будет обстоять работа:

1. Вам дается адрес сайта со всеми доступами к нему + выдается задание (нарисовать фон под меню, найти 5 слайдов, найти 4 иконки и т.п, к каждому новому сайту будет тоже самое, но под разные тематики — шаблоны).

2. Вы создаете/ищите указанные элементы сайта и после их создания загружаете на сайт (обычно по фтп — не сложно, если что, то помогу).

3. Если надо будет нарисовать логотип, то рисуем и его, но банальный (не сложно).

3. Я смотрю работу, если что то не нравится, то говорю, что изменить, и т.д.

- И в таком режиме происходит работа. Если коротко, то будут шаблоны, который надо будет внешне как можно лучше подогнать по дизайну/стилю к тематике, на которую будет ориентирован шаблон.

Условия:

1. Работаете столько часов в день, сколько хотите (но приоритет трудоголикам). Возможны переработки (не чаще, одного дня в неделю).

2. Оплата сдельная, в среднем (среди статистики моих 6 помощников) за 3-5 часов в сутки - 30000р / мес.

3. Оплата раз в 10 суток, каждого 10, 20 и 30го числа.

4. Ни с кем, кроме меня, вы общаться не будите.

- Если будет нужно, то всегда готов помочь, подсказать и т.п., но в меру.

- Не предупредили и пропали не сутки - двое, сотрудничество окончено.

Пишем только в проект, желательно сделать мини резюме (кто вы, почему именно вы и т.п., лишняя информация не будет в минус).

Работа начинается 28го - 1го числа.

Joomla
11 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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