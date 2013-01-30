Дизайн блога на WordPress

Дизайн сайтовЗавершен13 заявок181 просмотр
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Всем привет!

Требуется разработать дизайн простого блога на основе имеющегося дизайна сайта http://hrum.com.ua/ (блог будет на поддомене)

Лого, фон остается, кнопки тоже можно вытянуть из исходника.

По сути блог очень простой, его структуру вложил.

Все должно быть просто и не выбиваться из общего дизайна основного домена.

Указывайте минимально возможный бюджет, так как работы там не много.

Если есть предложения выполнить блог под ключ (с натяжкой дизайна и установкой WordPress) тоже можете указать бюджет.

С уважением.

WordPress
11 лет назад
atommal
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
feL
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Егор быстро выполнил задание за адекватные деньги. Все замечания оперативно поправил. Работой доволен. Буду обращаться еще.
Отличный заказчик, было приятно поработать.
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