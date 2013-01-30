Дизайн блога на WordPress

Всем привет!

Требуется разработать дизайн простого блога на основе имеющегося дизайна сайта http://hrum.com.ua/ (блог будет на поддомене)

Лого, фон остается, кнопки тоже можно вытянуть из исходника.

По сути блог очень простой, его структуру вложил.

Все должно быть просто и не выбиваться из общего дизайна основного домена.

Указывайте минимально возможный бюджет, так как работы там не много.

Если есть предложения выполнить блог под ключ (с натяжкой дизайна и установкой WordPress) тоже можете указать бюджет.

С уважением.