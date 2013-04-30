Нарисовать дизайн главной под верстку

Здравствуйте! Имеется сайт на Joomla 1.7, хочется координально его изменить! Организация занимается производство металлизированной пленки для упаковки различного оборудования! Минимализм приветствуется, но креатив оплачивается! Возможно, нужно будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для 6 разделов на главной странице: Оборудование для электроэнергетике Промышленное оборудование Военная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для главной страницы нарисовать и правильно расположить представленные элементы. Если есть возможности и сверстать принятый дизайн для публикации.
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