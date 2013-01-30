Дизайн блога

Дизайн сайтовЗавершен8 заявок300 просмотров
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Здравствуйте,

Требуется разработать дизайн блога на основе имеющегося дизайна сайта

Дизайн: легкий, должен быть выполнен в светлых тонах, не перенасыщенный. Фон контентной части — белый. Фон меню может быть серый или другой.

Резюмируя вышеизложенное: должен быть классный качественный дизайн, производящий впечатление на посетителя.

Указывайте бюджет

Если есть предложения выполнить блог под ключ (с натяжкой дизайна и установкой WordPress) тоже можете указать бюджет.

11 лет назад
softintelligent
Журавлев Олег 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
mir19on
Илья 
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$60
2 дня
Илья отлично справился с задачей. Дизайн приятно удивил. Сотрудничеством доволен.
Адекватный заказчик, чётко поясняет все правки по дизайну, оплату производит в срок. Рекомендую Олега как ответственного заказчика!
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