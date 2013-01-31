Дизайн финансового сайта

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок171 просмотр
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Необходимо разработать дизайн для сайта http://credit-audit.ru. ТЗ прикреплено к данному проекту. Пожалуйста, ознакомьтесь с ним перед своим предложением.

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Полная оплата по выполнению задания. Переписка ведется только в приватных сообщениях на сайте weblancer.net.

11 лет назад
mukhacheff
Андрей 
39 летКипр
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
B_u_s_y_a
Ирина 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$150
5 дней
Дизайн сайта финансовой тематики - все сделано в срок, качественно. Хорошо понята и воплощена моя идея.
Было приятно сотрудничать. Понятное ТЗ, всегда на связи, оплата в срок.
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