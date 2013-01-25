Создать дизайн группы VK и странички FB

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка125 просмотров
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Ожидaемый рeзультат:

https://www.facebook.com/sjaydougherty?sk=app_138200832951086

Нужно создать дизайн для группы ВК и странички в фейсбуке. Контента не много, десяток фото и общая информация о парикмахерской (а-ля сайт визитка).

Уникальные и неповторимый дизайн не нужен. Главные критерии - дешево и качественно => могу подождать.

Предлагайте свои цены. Выберу того кто предложит лучшую цену

11 лет назад
queenx1x
Песков 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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