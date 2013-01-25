Создать дизайн группы VK и странички FB

Ожидaемый рeзультат:

https://www.facebook.com/sjaydougherty?sk=app_138200832951086

Нужно создать дизайн для группы ВК и странички в фейсбуке. Контента не много, десяток фото и общая информация о парикмахерской (а-ля сайт визитка).

Уникальные и неповторимый дизайн не нужен. Главные критерии - дешево и качественно => могу подождать.

Предлагайте свои цены. Выберу того кто предложит лучшую цену