Дизайн сайта

$300
Дизайн сайтовЗакрыт84 заявки700 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать дизайн для сайта. 10 страниц. Бюджет: 9000 руб. Срок: 1–2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.

Дизайн сайта
11 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
temaR
28 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$300
7 дней
Неудачный опыт сотрудничества с Артемом. Я потерял 2 недели и получил только 2 недоработанных экскиза. Началось все с того, что Артем без предупреждения передал мой заказ другому исполнителю (помощнику), т.к. ему бюджет показался слишком маленьким. Общение проходило через Артема и правки вносились, не соблюдая моих пожеланий. В итоге помощник пропал и неделю не было ответа. Артем пообещал сам сделать дизайн, но так ничего не показал. Из положительных моментов - это отсутствие предоплаты и постоянная связь.
Не доволен работой с Олегом, работа выполнялась я был в качестве посредника, денег с Олега не взял, мой помошник предоставил 2 варианта макета, которые соответствовали с техническим заданием но они не подошли, со всеми бывает. Сам выплачивал помошнику за работу, денег повторю с Олега даже не просил, так мне еще и отрицательный отзыв написал.. Вообщем с Олегом приятно общаться, никаких претензий нету но разойтись надо было по другому..
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта консалтинговой фирмы

    Вид деятельности фирмы: регистрация ООО, ликвидация, налоговое планирование, продажа готовых фирм и оффшоров. Пример хорошего сайта: http://offshore.infinity-group.ru/, http://infinity-group.ru/ Хотелось бы нечто подобное в плане цветов и структуры. Макет должен быть приспособлен к резиновой верстке. Надо будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется обновить дизайн

    $100

    Здравствуйте, есть сайт, тематика медикаменты. Он уже устарел, хотелось бы обновить его, на что то более современное. Мне нужен дизайн ( человек который его интегрирует есть ) мне нужен только файл psd Более подробно смогу описать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Аренда квартир на ЮБК

    Здравствуйте господа дизайнеры. О-очень нужен, недорогой, простой, дизайн для сайта, который предлагает в аренду квартиры на курортах Крыма - ЮБК. Желательно отобразить морскую, курортную тематику, хотя бы намекнуть. Схема размещения блоков на сайте, есть в прикрепленном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн блога

    Здравствуйте, Требуется разработать дизайн блога на основе имеющегося дизайна сайта Дизайн: легкий, должен быть выполнен в светлых тонах, не перенасыщенный. Фон контентной части — белый. Фон меню может быть серый или другой. Резюмируя вышеизложенное: должен быть классный ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен дизайн для сайта

    $50

    Дизайн для системы Wordpress. В приложении шаблон, который нравится. Нужно нарисовать и сверстать. Поставить на сайт. Недорого.

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта - срочно

    $150

    Здравствуйте! Необходимо в кратчайшие сроки (до завтрашнего вечера), сделать дизайн главной страницы сайта. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. От вас средняя стоимость дизайна главной страницы и ссылка на портфолио. Спасибо!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер сайтов

    Здравствуйте! Периодически готов делать заказы (от 3 заказов в месяц) по разработке дизайна для сайтов (в основном сайты-визитки). Готов в среднем платить 150 долларов за дизайн. Желательно укладываться в сроки 3-4 дня. Требования к дизайнеру: Проживание в ...

    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн блога на WordPress

    Всем привет! Требуется разработать дизайн простого блога на основе имеющегося дизайна сайта http://hrum.com.ua/ (блог будет на поддомене) Лого, фон остается, кнопки тоже можно вытянуть из исходника. По сути блог очень простой, его структуру вложил. Все должно быть просто ...

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад