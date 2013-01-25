Не доволен работой с Олегом, работа выполнялась я был в качестве посредника, денег с Олега не взял, мой помошник предоставил 2 варианта макета, которые соответствовали с техническим заданием но они не подошли, со всеми бывает. Сам выплачивал помошнику за работу, денег повторю с Олега даже не просил, так мне еще и отрицательный отзыв написал.. Вообщем с Олегом приятно общаться, никаких претензий нету но разойтись надо было по другому..