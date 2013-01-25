Вид деятельности фирмы: регистрация ООО, ликвидация, налоговое планирование, продажа готовых фирм и оффшоров. Пример хорошего сайта: http://offshore.infinity-group.ru/, http://infinity-group.ru/ Хотелось бы нечто подобное в плане цветов и структуры. Макет должен быть приспособлен к резиновой верстке. Надо будет нарисовать/отрисовать иконки/картинки для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн для сайта. 10 страниц. Бюджет: 9000 руб. Срок: 1–2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, есть сайт, тематика медикаменты. Он уже устарел, хотелось бы обновить его, на что то более современное. Мне нужен дизайн ( человек который его интегрирует есть ) мне нужен только файл psd Более подробно смогу описать ...Закрыт11 лет назад
Нужно сделать редизайн сайта pereezd-neva. Ваши условия и портфолио.Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте господа дизайнеры. О-очень нужен, недорогой, простой, дизайн для сайта, который предлагает в аренду квартиры на курортах Крыма - ЮБК. Желательно отобразить морскую, курортную тематику, хотя бы намекнуть. Схема размещения блоков на сайте, есть в прикрепленном ...Завершен11 лет назад
Для главной страницы нарисовать и правильно расположить представленные элементы. Если есть возможности и сверстать принятый дизайн для публикации.Завершен11 лет назад
Здравствуйте, Требуется разработать дизайн блога на основе имеющегося дизайна сайта Дизайн: легкий, должен быть выполнен в светлых тонах, не перенасыщенный. Фон контентной части — белый. Фон меню может быть серый или другой. Резюмируя вышеизложенное: должен быть классный ...Завершен11 лет назад
- $50
Дизайн для системы Wordpress. В приложении шаблон, который нравится. Нужно нарисовать и сверстать. Поставить на сайт. Недорого.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $150
Здравствуйте! Необходимо в кратчайшие сроки (до завтрашнего вечера), сделать дизайн главной страницы сайта. Более подробную информацию предоставлю исполнителю. От вас средняя стоимость дизайна главной страницы и ссылка на портфолио. Спасибо!Закрыт11 лет назад
Здравствуйте! Периодически готов делать заказы (от 3 заказов в месяц) по разработке дизайна для сайтов (в основном сайты-визитки). Готов в среднем платить 150 долларов за дизайн. Желательно укладываться в сроки 3-4 дня. Требования к дизайнеру: Проживание в ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Всем привет! Требуется разработать дизайн простого блога на основе имеющегося дизайна сайта http://hrum.com.ua/ (блог будет на поддомене) Лого, фон остается, кнопки тоже можно вытянуть из исходника. По сути блог очень простой, его структуру вложил. Все должно быть просто ...Завершен11 лет назад