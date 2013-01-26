Разработка дизайна главной и внутренних страниц

Необходимо сделать дизайн для сайта. 10 страниц. Бюджет: 9000 руб. Срок: 1–2 недели. ТЗ выбранному исполнителю.
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Разработка дизайн сайта главной и 10 внутрених страниц от вас сроки и бюджет
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