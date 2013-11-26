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Отзывы заказчиков
$5
9 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$7
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
10 лет назад
Задача выполнена в срок, спасибо!
$40
10 баллов
10 лет назад
Олег, спасибо большое за работу. Все отлично, доволен.
$10
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу =)
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Было приятно работать. Всем рекомендую =)
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9 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга