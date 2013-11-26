shon21

Мельник shon21

 
33 годаУкраина/Винница
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы заказчиков
riword
64 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Баннер
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tsarus
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$7
10 баллов
10 лет назад
Баннеры для интернет магазина
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
killger
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Простой инфо-баннер
Задача выполнена в срок, спасибо!
mc_janik
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Нужно сделать 7 простых баннеров
Олег, спасибо большое за работу. Все отлично, доволен.
remage
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать пару баннеров игровой тематики. 468x60
Спасибо за работу =)
Хороший заказчик. Было приятно работать. Всем рекомендую =)
Ответный отзыв
Баннеры
9 отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $40
от 1 дня
нет рейтинга