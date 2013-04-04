riword

Вероника riword

 
65 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн-макет штендера

    Необходимо выполнить дизайн-макет для уличного штендера. Исполнительн желательно из Москвы, так как клиент из Москвы, и, возможно,  нужно будет общаться по телефону.

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно доделать баннер

    Дизайнер сделала нам проект баннера, но его необходимо доделать. Нужно добавить мигание в кнопочки. Есть макет по слоям. В результате должно получиться что-то типа: http://www.rusinntorg.ru/banner-2014.gif Мигание добавить только к ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить мигание в кнопочки баннера

    Нужно добавить мигание в кнопочки на готовом баннере. Есть макет по слоям. В результате должно получиться что-то типа: http://www.rusinntorg.ru/banner-2014.gif Мигание добавить только к слоганам: Лучшая цена, Успейте купить, Супер выгода, Хит продаж. И по ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер

    нужен простой баннер 120х600, можно с прокручивающимся текстом.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевести статью с английского на русский язык

    Перевести статью с английского на русский язык. Возможен - вольный перевод, пригодный для дальнейшего размещения в корпоративной рассылке. Оплату произведем после согласования цены. Заказываем первый раз, ориентируемся на цену, указанную в вашем профиле.

    Переводы1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Перевод с Итальянского
Очень интересный проект и приятный заказчик. Вероника, спасибо за работу, буду рада сотрудничать с вами еще. Обращайтесь.
Очень оперативно и качественно был сделат огромный перевод с итальянского языка на русский. Сроки были сжатые, но Анна отлично справилась с это сложной работой.
Ответный отзыв