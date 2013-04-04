Необходимо выполнить дизайн-макет для уличного штендера. Исполнительн желательно из Москвы, так как клиент из Москвы, и, возможно, нужно будет общаться по телефону.
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить CRM систему Битрикс24, упростить интерфейс, привязать адреса электронной почты, в дальнейшем привязать к сайту.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $5
Есть готовый дизайн баннера по слоям, нужно внести легкую анимацию - мигание слогана.Баннеры13 заявокЗакрыт10 лет назад
Дизайнер сделала нам проект баннера, но его необходимо доделать. Нужно добавить мигание в кнопочки. Есть макет по слоям. В результате должно получиться что-то типа: http://www.rusinntorg.ru/banner-2014.gif Мигание добавить только к ...Баннерынет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно добавить мигание в кнопочки на готовом баннере. Есть макет по слоям. В результате должно получиться что-то типа: http://www.rusinntorg.ru/banner-2014.gif Мигание добавить только к слоганам: Лучшая цена, Успейте купить, Супер выгода, Хит продаж. И по ...Баннеры1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Перевод статьи о Маргарите ПармскойПереводы1 исполнительЗавершен12 лет назад
нужен простой баннер 120х600, можно с прокручивающимся текстом.Баннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Перевести статью с английского на русский язык. Возможен - вольный перевод, пригодный для дальнейшего размещения в корпоративной рассылке. Оплату произведем после согласования цены. Заказываем первый раз, ориентируемся на цену, указанную в вашем профиле.Переводы1 заявкаЗакрыт12 лет назад