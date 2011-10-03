Приватный проект для vinni-art

$100
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Завершен1 заявка162 просмотра

Модификация шаблона интернет магазина на Prestashop

PrestaShop
14 лет назад
Elvin_
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена в соответствии с техническим заданием, претензий нет.
Все супер. Четкое задание и четкая оплата

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад

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