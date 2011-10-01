ТЗ и JPG сайта во вложении. Магазин не сложный, все скрипты предоставятся выполнителю. бюджет до 150$ Сроки выполнения желательно около 2х ...
Переделать магазин из ucoz
нужно переделать магазин smilek.com.ua из системы укоз на другую цмс (ос комерц, вамшоп, джумла)
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