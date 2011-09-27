Создать Интернет-магазин на SAAS платформе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходимо сделать небольшой(~40-50 наименований, поиск и фильтр) на базе существующих saas решений (insales.ru, ecwid.ru и т.п.). Нужен дизайн и верстка. Так же необходима будет интеграция с соц. сетями.

Жду Ваших вопросов и предложений.

14 лет назад
east-west
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров