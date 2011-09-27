Магазин на Presta Shop

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Закрыт3 заявки162 просмотра

ТЗ и JPG сайта во вложении.

Магазин не сложный, все скрипты предоставятся выполнителю.

бюджет до 150$

Сроки выполнения желательно около 2х недель.

Оплата поэтапная.

При хорошем выполнении, возможна постоянная работа на верстки Интернет Магазинов.

Можно писать в скайп - arik151

13 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад
$150
7 дней

Заявки фрилансеров

vinni-art
Анисимов 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
14 лет назад