Уже созданный сайт, необходимо доработать, исправлением ряда ошибок, таких как неработающие фильтры и т.д. Сайт создан на основе Open Cart. Опыт разработки проектов в Open Cart, обязателен. Прошу отзываться со ...
Магазин на Presta Shop
ТЗ и JPG сайта во вложении.
Магазин не сложный, все скрипты предоставятся выполнителю.
бюджет до 150$
Сроки выполнения желательно около 2х недель.
Оплата поэтапная.
При хорошем выполнении, возможна постоянная работа на верстки Интернет Магазинов.
Можно писать в скайп - arik151
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