Сделать несколько функций к WebAsyst Shop-Scripts

Нужно сделать вывод изображений к вариантам характеристик.

А также реализовать возможность выбора только одной из характеристик.

К примеру єсть сайт мебели предоставляется возможность выбора материала покрытия кожа и ткань, кожа имеєть свой набор вариантов характеристика ткань свої. Нужно ограничить выбор той и иной харакеристики одновремено либо что то с характеристики кожа или ткань.

Оплата по webmoney.

Пишите сроки и цену, при выборе исполнителя особое внимание буду обращать на цену !!!

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